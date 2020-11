Keď slovo zmena stratí svoj pozitívny význam

Rok 2020 bude o tri mesiace minulosťou. Aký by som mu dala prívlastok? Rok ZMENY. Vo februári sme všetci volali po zmene.

Na moje prekvapenie sa z najmenej pravdepodobnejšieho a najmenej pripraveného politika stal premiér. Označil sa za premiéra zmeny, ktorú tak veľmi všetci požadovali. Chcel zatočiť s korupciou a jeho vláda mala byť tá, čo vstúpi do dejepisu. A prišla ďalšia zmena. Neznámy corona vírus, ktorý neustále preveruje kompetentnosť tejto vlády. Zmenilo sa v našich životoch a vo fungovaní našich spoločností veľa.

So zatvorením prevádzok prišli nové výzvy. Pre niekoho začal boj o prežitie, pre niekoho sa otvorili nové príležitosti a Slovensko objavilo možnosti online stretnutí a práce na diaľku. Pre tisíce zamestnancov sa zmenil ich pracovný život. Niektorým to vyhovuje, niektorým nie. Leto prinieslo zdanie návratu do normálu a zmenu v dovolenkových návykoch. Niekto kľučkoval medzi striedavo otvorenými a zatvorenými hranicami a obmedzeniami, iní to vzdali a necestovali nikam. Alebo zaplnili Tatry. Jesenná situácia so zvýšeným počtom pozitívne testovaných nám priniesla opäť zmenu k anticovidovému chaosu vlády. Poslední tri mesiace roka ZMENY začíname vyhlásením núdzového stavu, ktorý nikomu neprináša toľko potrebnú, hoci minimálnu istotu v ďalší vývoj.

Ani zmena zákonov nám podnikateľom nedala toľko potrebné zlepšenie podnikateľského prostredia a niektoré ustanovenia napovedajú, že kvalita zákonov sa zmenou vlády nezlepšuje. Pôsobím v ekonomickej oblasti a jarný chaos v zákonoch som počas mojej trinásťročnej podnikateľskej praxe ešte nezažila. Prinajmenšom zvláštne sú ustanovenia o tzv. „oficiálnom a neoficiálnom“ daňovom nedoplatku v čase pandémie, nejasné formulovanie dátumu podania daňových priznaní a zaplatenia dane, „daňové“ ukončenie pandémie z mesiaca na mesiac a 114 zmien zákonov, ktorých rozlúštenie zabralo viac času než úžitku z urobených zmien. A skvelé ustanovenie o platnosti nových zákonov od 1.1. napovedá, že Vianoce budú opäť o zmene. Namiesto oddychu môžeme študovať nové zákony. Lebo neznalosť zákonov neospravedlňuje. Len si nie som istá, či to vedia aj tí, ktorí ich navrhujú, schvaľujú, či inak ovplyvňujú naše súkromné a podnikateľské životy.

Katarína Serinová, konateľka KPS Poradenského centra, s.r.o, členka PAS